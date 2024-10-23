Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 14:29
Koruma Güvenlik Görevlisi
Sözleşmeli koruma güvenlik görevlisiyim kadroya geçişlerde hangi ünvan da çalışacağız

hsnd
Başbakan Müsteşarı
23 Ekim 2024 14:35

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ?

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Sözlük

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