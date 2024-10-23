Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2024 14:37
İstifa edip Sağlık Bakanlığına Geçmek
Bu konuda bir bilgi kirliliği mevcut ben Adalet bakanlığında kadrolu çalışırken KPSS sınavına tekrar girip sözleşmeli olarak (3+1) sağlık bakanlığına geçtim hiç bir engel ve ceza yemeden sağlık bakanlığında zimmete düşünce istifa edip görevime başladım. Şu an Sağlık bakanlığı insan kaynakları personel birimindeyim kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz doğru ve temiz bilgiler için yardımcı olurum.

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