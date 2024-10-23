İstifa edip Sağlık Bakanlığına Geçmek

Bu konuda bir bilgi kirliliği mevcut ben Adalet bakanlığında kadrolu çalışırken KPSS sınavına tekrar girip sözleşmeli olarak (3+1) sağlık bakanlığına geçtim hiç bir engel ve ceza yemeden sağlık bakanlığında zimmete düşünce istifa edip görevime başladım. Şu an Sağlık bakanlığı insan kaynakları personel birimindeyim kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz doğru ve temiz bilgiler için yardımcı olurum.

Bu konuda bir bilgi kirliliği mevcut ben Adalet bakanlığında kadrolu çalışırken KPSS sınavına tekrar girip sözleşmeli olarak (3+1) sağlık bakanlığına geçtim hiç bir engel ve ceza yemeden sağlık bakanlığında zimmete düşünce istifa edip görevime başladım. Şu an Sağlık bakanlığı insan kaynakları personel birimindeyim kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz doğru ve temiz bilgiler için yardımcı olurum.