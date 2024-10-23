Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 14:48
İdari mahkeme

10 aydır süren son verme davam var. 1.5 ay dosyamı hakime sevk etmediler dilekçe yazınca tekemmül etti. Arıyorum çeşitli bahaneler üretiliyor. 10 ayda bir karar veremeyen düzgün süreci yonetemeyen yerden adalet beklenirmi


Kenzo123
Memur
23 Ekim 2024 15:51

10 ay idare mahkemesi için normal bir süre


Memurilanlari
Aday Memur
23 Ekim 2024 16:06

Benim Mart'ta açtığım davada de Eylülün ilk haftası tekemmül etti 1,5 ay oldu duruşma tarihi verilmedi. Ne zaman duruşma tarihi verecek de duruşma yapılacak!


muallimmm4638
Memur
23 Ekim 2024 16:16
yer neresi ? dosya neyden

Memurilanlari
Aday Memur
23 Ekim 2024 16:43

Benim Eskişehir 2. idare Mahkemesi - Harcırah

muallimmm4638, 46 dk. önce
yer neresi ? dosya neyden
Toplam 4 mesaj

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