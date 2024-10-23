Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Ekim 2024 15:03
sağlık durumu muvafakat
merhaba sağlık durumundan kurum 3 yıllık çalışma istiyor bunu doldurduk diyelim. sağlık durumumum bulunduğum ildeki hastanede kliniği yok. Nasıl bir yol izlememiz lazım.

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