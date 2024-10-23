Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 15:23
İnfaz koruma memuru hakkında

Merhabalar, benim sormak istedigim sorular şunlar; Şu anda ortaoğretim(P94) KPSS den 76.19 aldım. Klavye sertifikam var ve güncel sınav metinlerinde 160 doğru kelime yazıyorum. Ben hem ikm hem zabıt hem de icra katipliklerinde 2025 alımlarında nereleri yazmam mantıklı olur? Herkese iyi forumlar...

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