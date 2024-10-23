Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ekim 2024 16:00
sağlık lisansiyeri sayilma
Egzersiz ve spor bilimleri mezunuyum. Yök'un sağlık lisansiyeri sayılacak bölümler listesinde spor bilimleri de yer almaktadır.basvuru yaptım yoke görüş sordular. Konu hakkında bilgisi olan var mı

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