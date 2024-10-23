KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Ekim 2024 16:26
Ziraat Teknikerleri- Bahçe Tarımı Mezunları.
arkadaşlar branş bazında sıralamam 48. Sizce 48 atama olur mu ilk alımlarda. Konuya biraz uzağım. Ziraat teknikerlerinin atanması ile ilgili de ne sosyal medyada ne de internette çok fazla bir istatistik yok varsa da ben bulamadım.

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