Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 16:30
Soruşturma Açma Süresi Hakkında

Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırılıktan 06.08.2024 tarihinde tutanak tutulmuş. 05.09.2024 tarihinde de Kaymakamlıktan araştırmacı görevlendirmesi için olur alınmış. Kurum 1 aylık zaman aşımını ihlal etmiş oluyor mu? Örnek bir dava ya da görüş varsa paylaşabilir misiniz?

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