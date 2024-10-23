KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Ekim 2024 16:51
32.Dönem Pomem İlanı için etkinlik 2

Arkadaşlar ilk etkinliğimiz salı günü başarılı olsada siyasi partilerin toplantıları yüzünden gündemde pek kalmadı

Pazar günü tekrardan twitterde 32.Dönem Pomem İlanının yıl çıkmadan gelmesi için etkinlik olacaktır.Katılırsanız 1 hakkınızı korumakta katkınız olur

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