Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Ekim 2024 17:01
İcra Savunma Hakkında!

Kuruma gelen icra yazılarından sonra idare savunmamı istedi daha önce başına bu tarz bşy gelen oldu mu? Ne yazılır ne edilir bilen birisi varsa yardım almak isterim


impostor
Şube Müdürü
23 Ekim 2024 17:35

Yaptığınız işle, ekonomik durumunuzun bir alakası olmadığını güzelce anlatin. Savunma gerektiren bir durum olmadığını, mevcut ekonomik koşulların herkes için olumsuz neticeler doğurdugunu, sizin de etkilendiğinizi yazın.


Rollo07
Şef
23 Ekim 2024 19:44
Hangi kurum, bakanlık?
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