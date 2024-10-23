Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


23 Ekim 2024 17:37
Taşeron'un kadroye geçirilmesi hk.

Merhaba, geçtiğimiz günlerde 2 senesini dolduran taşeronun kadroya geçirilmesi hakkında bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik hakkında, ne olacağına dair bilgisi olan var mı? İlgili görseli ekleyemedim bağışlayın.

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