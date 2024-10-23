müdür borsa sosyal medya

bak kardeş buz günde iki üç kere müdür odasına gireriz. teneffüste nöbette sürekli okul bahçesinde öğretmenler odasında karşılaşırız. ha sen müdür odasına girilmez zannediyorsun veya başka işler yapılıyor zannediyorsan problem yok. bizimki küçük bir okul. her zaman karşı karsiyayiz

bak kardeş buz günde iki üç kere müdür odasına gireriz. teneffüste nöbette sürekli okul bahçesinde öğretmenler odasında karşılaşırız. ha sen müdür odasına girilmez zannediyorsun veya başka işler yapılıyor zannediyorsan problem yok. bizimki küçük bir okul. her zaman karşı karsiyayiz

lpdeniz, 1 saat önce Ağa sen adamın odasına girip ne yaptigini takip ediyorsan rontgencimisin diye sorarlar