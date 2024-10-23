Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ekim 2024 17:54
müdür borsa sosyal medya
mudur odasında mesai mesai saatlerinde borsa sosyal medyayi sürekli kullanıyor. müdürün mesai saatlerinde borsayla vakit geçirdiğini cimer şikayet etsem.imei numarasından veya yatirim hesabına giriş çıkış alım satım yaptığı saatler incelenir mi.

buraközeleğitim
Müsteşar
23 Ekim 2024 18:18

Diyelim ki incelendi ne olmasını bekliyorsunuz?


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 18:22
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

metal3
Aday Memur
23 Ekim 2024 18:30
git işine bak kardeşim, sen kendi işini en iyi şekilde yapmaya gayret göster zira böyle davranarak ömür geçmez
nobetçi, 2 saat önce
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

Ddevran
Genel Müdür
23 Ekim 2024 18:39

Ya Hocam müdürün odasında ne yaptığını ve bunu sürekli yaptığını nasil nerden biliyorsun müdürü takipmi ediyorsun hep yanındamisin sen bunları yaparken kendi görevini nasil yapiyorsun peki


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 18:41
odasına giriyorum odasında teneffüste sürekli borsaya bakıyor.elinde telefon yesil kırmızı yanıp duruyor trafik lambası gibi

lpdeniz
Memur
23 Ekim 2024 18:53
Ağa sen Röntgenci misin?

nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 19:13
kardes müdür seni teneffüste derste nöbette izliyor mu
lpdeniz, 2 saat önce
Ağa sen Röntgenci misin?

lpdeniz
Memur
23 Ekim 2024 19:26
Ağa sen adamın odasına girip ne yaptigini takip ediyorsan rontgencimisin diye sorarlar
nobetçi, 2 saat önce
kardes müdür seni teneffüste derste nöbette izliyor mu

nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 19:31
bak kardeş buz günde iki üç kere müdür odasına gireriz. teneffüste nöbette sürekli okul bahçesinde öğretmenler odasında karşılaşırız. ha sen müdür odasına girilmez zannediyorsun veya başka işler yapılıyor zannediyorsan problem yok. bizimki küçük bir okul. her zaman karşı karsiyayiz
lpdeniz, 1 saat önce
Ağa sen adamın odasına girip ne yaptigini takip ediyorsan rontgencimisin diye sorarlar

lutt
Şube Müdürü
23 Ekim 2024 20:00

yüz yüze eğitim


buraközeleğitim
Müsteşar
23 Ekim 2024 20:11

Müdüre zarar vermek istiyorsunuz ancak bu şekilde zarar veremezsiniz ancak kendi adınız kötüye çıkar çünkü bundan ceza vermezler. Bence de işinize odaklanın. Müdür işini yapmiyorsa bu konu ile ilgili kendisi ile görüşün.

nobetçi, 2 saat önce
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

didaof
Memur
23 Ekim 2024 20:20

Devletin çalışanından beklentisi kazancının helal olması değil görevini yerine getirmesidir. Kimin helal kazandığı kimin haram kazandığı astları ilgilendirmez. Ama açıkca gıcık kaptım diye itiraf ettiğiniz için tebrik ederim.

nobetçi, 2 saat önce
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi
Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ara tatil seminerlerimüdür borsa sosyal medyaYusuf'u kıskandılarMüdüre mesajla, velinin öğretmene davranışları mobing sayılır mı? Bunun için öğretmen ne yapabilir?İdari bilgiÖMK mahkemeye verildi mi?Öğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Özel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir miÜcretli Öğretmenlikte Geçen SürelerAnkara mı Samsun mu?

Sözlük

Kız tribi 5 Claire Fraser 8 düzeltmek 1 sözlükte bugün 1 lc waikiki 1 Teyze olmak,çok güzel bir duygu 1 lupus 2 Fetullah gülen fetöcüdür 2 doktorlara dayak atmak 4 Gök taşı 3

Son Haberler

TUSAŞ'a terör saldırısı Meclis'in gündemindeCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüGaziantep'te okul ders süresi kısaldı mı? Valilik açıkladıTUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladıKalın'dan MKYK'da FETÖ sunumu

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi