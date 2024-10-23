Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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23 Ekim 2024 17:54
Müdürün borsa, sosyal medya ile ilgilenmesi

mudur odasında mesai mesai saatlerinde borsa sosyal medyayi sürekli kullanıyor. müdürün mesai saatlerinde borsayla vakit geçirdiğini cimer şikayet etsem.imei numarasından veya yatirim hesabına giriş çıkış alım satım yaptığı saatler incelenir mi.


buraközeleğitim
Müsteşar
23 Ekim 2024 18:18

Diyelim ki incelendi ne olmasını bekliyorsunuz?


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 18:22
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

metal3
Aday Memur
23 Ekim 2024 18:30
git işine bak kardeşim, sen kendi işini en iyi şekilde yapmaya gayret göster zira böyle davranarak ömür geçmez
nobetçi, Dün
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

Ddevran
Genel Müdür
23 Ekim 2024 18:39

Ya Hocam müdürün odasında ne yaptığını ve bunu sürekli yaptığını nasil nerden biliyorsun müdürü takipmi ediyorsun hep yanındamisin sen bunları yaparken kendi görevini nasil yapiyorsun peki


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 18:41
odasına giriyorum odasında teneffüste sürekli borsaya bakıyor.elinde telefon yesil kırmızı yanıp duruyor trafik lambası gibi

lpdeniz
Memur
23 Ekim 2024 18:53
Ağa sen Röntgenci misin?

nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 19:13
kardes müdür seni teneffüste derste nöbette izliyor mu
lpdeniz, Dün
Ağa sen Röntgenci misin?

lpdeniz
Memur
23 Ekim 2024 19:26
Ağa sen adamın odasına girip ne yaptigini takip ediyorsan rontgencimisin diye sorarlar
nobetçi, Dün
kardes müdür seni teneffüste derste nöbette izliyor mu

nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 19:31
bak kardeş buz günde iki üç kere müdür odasına gireriz. teneffüste nöbette sürekli okul bahçesinde öğretmenler odasında karşılaşırız. ha sen müdür odasına girilmez zannediyorsun veya başka işler yapılıyor zannediyorsan problem yok. bizimki küçük bir okul. her zaman karşı karsiyayiz
lpdeniz, Dün
Ağa sen adamın odasına girip ne yaptigini takip ediyorsan rontgencimisin diye sorarlar

lutt
Şube Müdürü
23 Ekim 2024 20:00

yüz yüze eğitim


buraközeleğitim
Müsteşar
23 Ekim 2024 20:11

Müdüre zarar vermek istiyorsunuz ancak bu şekilde zarar veremezsiniz ancak kendi adınız kötüye çıkar çünkü bundan ceza vermezler. Bence de işinize odaklanın. Müdür işini yapmiyorsa bu konu ile ilgili kendisi ile görüşün.

nobetçi, Dün
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

didaof
Memur
23 Ekim 2024 20:20

Devletin çalışanından beklentisi kazancının helal olması değil görevini yerine getirmesidir. Kimin helal kazandığı kimin haram kazandığı astları ilgilendirmez. Ama açıkca gıcık kaptım diye itiraf ettiğiniz için tebrik ederim.

nobetçi, Dün
gıcık kaptım aldığı para helal değil incelenir mi

fencı_05
Şef
23 Ekim 2024 20:49
yanlış gözlem yapmissin yeşil kırmızı yanıp sönüyor demişin bu ara yeşil olduğu yok borsanın:)

nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 20:52
ya müdürüm diyorsun ki müdür odasında oturup borsa at yarışı bitcoin v.s ile vakit geçirir. o zaman bana da derste sosyal medya helaldir yanii
didaof, Dün

Devletin çalışanından beklentisi kazancının helal olması değil görevini yerine getirmesidir. Kimin helal kazandığı kimin haram kazandığı astları ilgilendirmez. Ama açıkca gıcık kaptım diye itiraf ettiğiniz için tebrik ederim.


jekoben
Aday Memur
23 Ekim 2024 20:53

yazdım yazdım sildim. o adam sana taksa senin hayatını kaydırır. neyse. ben sana bir söylemeyeyim.

bence sen git o müdürle uğraş. zaten hayatının dersini alırsın. hatta lütfen git uğraş. haram lokma yemesin :) bi dene bence derim. Sonra gel sonucu bize anlat.


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 20:55
yani müdürüm ister borsa ister bitcoin kimse karışamaz. genel kanı bu.
jekoben, Dün

yazdım yazdım sildim. o adam sana taksa senin hayatını kaydırır. neyse. ben sana bir söylemeyeyim.

bence sen git o müdürle uğraş. zaten hayatının dersini alırsın. hatta lütfen git uğraş. haram lokma yemesin :) bi dene bence derim. Sonra gel sonucu bize anlat.


jekoben
Aday Memur
23 Ekim 2024 21:02

Ben senin okuluna gelsem, senin 50 tane açığını bulurum. Her şeyi mükemmel yaptığını mı iddia ediyorsun.

Ha diyelim her şeyi mükemmel yapıyorsun. O zaman demek iş yükün az ki kafanda ilginç bir dünya kurmuşsun.

Bu arkadaşa birkaç kulüp verelim. Birkaç seçmeli ders takalım. Bir de 10 kasım geliyor. Ona bi tören hazırla. İki de düz koşu yap bahçede nöbette. derdim okulun müdürü olsam.


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 21:02
şimdi burada müdür iki öğretmenle uğraştı. 1 .müdürlük gitti. 2.mahkemelik memurluktan ihraç olabilir. vallahi doğru. sen derse gir görevini yap. bi seycik yapamaz.
jekoben, Dün

yazdım yazdım sildim. o adam sana taksa senin hayatını kaydırır. neyse. ben sana bir söylemeyeyim.

bence sen git o müdürle uğraş. zaten hayatının dersini alırsın. hatta lütfen git uğraş. haram lokma yemesin :) bi dene bence derim. Sonra gel sonucu bize anlat.


nobetçi
Aday Memur
23 Ekim 2024 21:05
kardes zaten okulda 5 kulüp var. hepsini bana mı verecek. 10 Kasım' töreni egitimhaneden indir program. iki konuşma bir şiir birde video daha ne yapacak sin.
jekoben, Dün

Ben senin okuluna gelsem, senin 50 tane açığını bulurum. Her şeyi mükemmel yaptığını mı iddia ediyorsun.

Ha diyelim her şeyi mükemmel yapıyorsun. O zaman demek iş yükün az ki kafanda ilginç bir dünya kurmuşsun.

Bu arkadaşa birkaç kulüp verelim. Birkaç seçmeli ders takalım. Bir de 10 kasım geliyor. Ona bi tören hazırla. İki de düz koşu yap bahçede nöbette. derdim okulun müdürü olsam.


didaof
Memur
23 Ekim 2024 21:19

Senin derste görevin ne ise sen o görevini yapacaksın. Eğer yapmazsan amirin olan okul müdürün sana bunun hesabını sorma yetkisine sahiptir. Müdür görevini yapmazsa sen astı olarak bunun hesabını ona soramazsın. Bir üst amirlere şikayet edersin usulünce. Boş, geveze, aylak ve gereksiz bir insan olduğun bu başlık ve yorumlardan belli. O yüzden hayal dünyana ait fantezik şeylerle forumu meşgul etme

nobetçi, Dün
ya müdürüm diyorsun ki müdür odasında oturup borsa at yarışı bitcoin v.s ile vakit geçirir. o zaman bana da derste sosyal medya helaldir yanii
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