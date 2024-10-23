KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Ekim 2024 18:02
Afyon Alkaloid Kimyager çalışma şartları 2024

Merhaba dostlar,

Ben de TMO Afyon Bolvadin Alkoloid fabrikaları hakkkında KİMYAGER pozisyonu bir kaç bir şeyler sormak istiyorum izninizle çalışan veya çalışmış arkadaşlar cevaplarsa çok sevinirim.

a)Kimyager günde kaç saat çalışır, haftada kaç gün izin yapar, izinler haftasonu mudur, vardiya kaç gün ara ile değişir yani kaç gün de 1 gece vardiyası denk gelir, sürekli fabrikada mı çalışır yoksa göreve başka bölgelere gider mi, sadece kendi işini mi yapar yoksa ihtiyaç halinde alakasız bölgelere birimlere gider mi?

b)Kimyager tüm gün ayakta mı çalışır? Kaç saat ayakta çalışır? Ekipman olarak ne kullanır? Kaç saat molası vardır ve dağılımı nasıldır? Çay kahve şirketten(LOL) mi? Yemek ücretsiz mi? Kalitesi nasıldır? Yemek çeşitleri var mıdır?

c)Kimyagerler için işe başlar başlamaz lojman sağlanır mı? Sağlanıyor ise süresiz mi? Lojmanlar ücretsiz mi? Lojmanlar kaç metrekare? Eşyalı mı? Temiz ve yaşanılır durumu nedir? Lojman çevresinde ihtiyaçlarınızı bulabileceğiniz market kasap manav tarzı işletmeler mevcut mu?

d)Kimyagerler için 6 aylık deneme süreci sonrası güncel olarak net tüm yan haklarla ile ne kadar aylık maaş ödenir? Mesai sıklığı nedir? Mesai varsa saati ne kadardır?

e) Mobbing var mıdır? Adam kayırma var mıdır? Genel olarak çalışma ortamı nasıldır? İş arkadaşları nasıldır?

Lütfen bilen birileri aydınlatabilirse duacısı olurum malum gidersem İstanbul'dan geleceğim ve sosyal hayatın olmadığı bir ortamı çekmeye razıyım ama en azından can sıkan fazla sorun olmasın.

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