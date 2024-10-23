vekaletle katılış olur mu

merhabalar eş durumu tayini yapmıştım ayrılış yaptığım yerde ayrılıştan sonra biraz işlerim var gideceğim şehirde ev tutmam lazım ancak hangi hastane olacağı belli değil eşim vekaletle il sağlıktan hangi hastaneye verileceğimi öğrenebilir mi sonrasında hemen ev vs tutmak için ben hemen gidemeyeceğim mehil iznim de her geçen gün azalmış olacak bilen varsa cevaplayabilir mi

merhabalar eş durumu tayini yapmıştım ayrılış yaptığım yerde ayrılıştan sonra biraz işlerim var gideceğim şehirde ev tutmam lazım ancak hangi hastane olacağı belli değil eşim vekaletle il sağlıktan hangi hastaneye verileceğimi öğrenebilir mi sonrasında hemen ev vs tutmak için ben hemen gidemeyeceğim mehil iznim de her geçen gün azalmış olacak bilen varsa cevaplayabilir mi