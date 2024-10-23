Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


23 Ekim 2024 19:26
Eş durumu tayini
Eşim infaz koruma memuru olarak işe başladı. Ben astsubayım. Eşimin eş durumu tayini isteyebilmesi için 3+1 çalışma süresini doldurması gerekiyormuş.Ben onun yanına eş durumundan tayin isteyebiliyor muyum veya ben asker olduğum için eşim 3+1 çalışma süresini doldurmadan eş durumu tayini isteyebilir mi? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

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