Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


23 Ekim 2024 19:32
17 yaşındayım imam olabilirmiyim?
17 yaşındayım hafızlık belgem var liseyi bitirdim. İmamlık için 18 yaş şartı varmı. Gitmek için kazayi rüşd belgesimi almam gerek?

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