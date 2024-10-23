Kit istifa sonrasi dönüş süre ve yaş sınırı

Bir KIT kurumunda 10 yıllık çalışma sonrasi istifa etmiştim. Istifa sonrasi geri dönüş için yıl ve yaş sınırlaması var mı acaba? (Maksimum 10 yıllık içinde ve en fazla 45 yaşına kadar dönulebilir gibi...)

Bir KIT kurumunda 10 yıllık çalışma sonrasi istifa etmiştim. Istifa sonrasi geri dönüş için yıl ve yaş sınırlaması var mı acaba? (Maksimum 10 yıllık içinde ve en fazla 45 yaşına kadar dönulebilir gibi...)