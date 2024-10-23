Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Ekim 2024 19:47
Kit istifa sonrasi dönüş süre ve yaş sınırı
Bir KIT kurumunda 10 yıllık çalışma sonrasi istifa etmiştim. Istifa sonrasi geri dönüş için yıl ve yaş sınırlaması var mı acaba? (Maksimum 10 yıllık içinde ve en fazla 45 yaşına kadar dönulebilir gibi...)

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