Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ekim 2024 20:00
Başarı belgesi

merhaba başarı belgesi üçüncü kez alındığı zaman ne yapmalıyız


didaof
Memur
23 Ekim 2024 20:22

Kurumunuza üstün başarı belgesi için dilekçe vereceksiniz. Googleda var.

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