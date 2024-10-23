Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ekim 2024 20:00
başarı
merhaba başarı belgesi üçüncü kez alındığı zaman ne yapmalıyız

didaof
Memur
23 Ekim 2024 20:22

Kurumunuza üstün başarı belgesi için dilekçe vereceksiniz. Googleda var.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ara tatil seminerlerimüdür borsa sosyal medyaYusuf'u kıskandılarMüdüre mesajla, velinin öğretmene davranışları mobing sayılır mı? Bunun için öğretmen ne yapabilir?İdari bilgiÖMK mahkemeye verildi mi?Öğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Özel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir miÜcretli Öğretmenlikte Geçen SürelerAnkara mı Samsun mu?

Sözlük

feribot 1 devlet hastanesi 1 evde peynir yapmak 1 akşama ne yemek yapsam 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 17 güne bir şarkı bırak 1 sevda üzerine 1 boyu 1.50 olan hatun 4 cemil bayık 3 sözlüğe takılıp uykuyu unutma sorunsalı 1

Son Haberler

TUSAŞ'a terör saldırısı Meclis'in gündemindeCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştüGaziantep'te okul ders süresi kısaldı mı? Valilik açıkladıTUSAŞ'daki terör saldırısını PKK gerçekleştirdi: Bakan Güler açıkladıKalın'dan MKYK'da FETÖ sunumu

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi