İlçe Milli Eğitim Müdüründen Uyarı Cezası Aldım: Yardım ve Görüşleriniz

Teşekkür ederim değerli hocam. Tavsiyeniz için minnettarım. Ancak küçük bir yerdeyiz ve cezam Salı günü geldi fakat bana çarşamba günü tebliğ edildi. 7 gün veriyorlar itiraz hakkı. Perşembe ve cuma dersim var, cumartesi ve pazar tatil. Pazartesi ancak bir yerlere gidip itiraz edebilirim. Sendika üyeliğim var, ancak sendika başkanımızın bu konuda çok bilgisi yok, o da araştıracak. Bu kısa süre içinde avukatla görüşme imkanım da ne yazık ki yok. Bu yüzden acil yardıma ihtiyacım olduğu için sordum.

Teşekkür ederim değerli hocam. Tavsiyeniz için minnettarım. Ancak küçük bir yerdeyiz ve cezam Salı günü geldi fakat bana çarşamba günü tebliğ edildi. 7 gün veriyorlar itiraz hakkı. Perşembe ve cuma dersim var, cumartesi ve pazar tatil. Pazartesi ancak bir yerlere gidip itiraz edebilirim. Sendika üyeliğim var, ancak sendika başkanımızın bu konuda çok bilgisi yok, o da araştıracak. Bu kısa süre içinde avukatla görüşme imkanım da ne yazık ki yok. Bu yüzden acil yardıma ihtiyacım olduğu için sordum.