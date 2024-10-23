Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Ekim 2024 20:56
İlçe Milli Eğitim Müdüründen Uyarı Cezası Aldım: Yardım ve Görüşleriniz

Merhaba öğretmen arkadaşlar, ilçe milli eğitim müdürlüğünden uyarı cezası aldım. İlçede yüksek disiplin kurulu yok, sadece ilde var. Bu durumda itirazımı ilçe milli eğitim müdürlüğüne mi yapmalıyım yoksa ildeki disiplin kuruluna mı? Yoksa başvuruyu okul müdürlüğüne yapıp, onların il disiplin kuruluna göndermesi mi gerekiyor? Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler!


tabibülhayvanat
Aday Memur
23 Ekim 2024 21:08

Değerli hocam tavsiyemi ukalalık olarak algılamayın ama bu tarz durumlarda profesyonel yardım almanız daha doğru olur. Bu gibi platformlarda hem canınız sıkılır hem de muhatap olacağınız kişiler sanal karakterlere büründükleri için tabir caizse atışlar serbest misali gerçekte yapamayacakları şeyleri yapmanız yönünde fikir beyan ederler. En doğrusu bir avukatlık hizmeti almanız varsa bu konuda sendikanıza başvurmanız yoksa da bir sendikaya üye olmanız acizane size tavsiyem olacaktır.


RaSKaH
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 21:13

Bilmukabele

tabibülhayvanat, 3 saat önce

Değerli hocam tavsiyemi ukalalık olarak algılamayın ama bu tarz durumlarda profesyonel yardım almanız daha doğru olur. Bu gibi platformlarda hem canınız sıkılır hem de muhatap olacağınız kişiler sanal karakterlere büründükleri için tabir caizse atışlar serbest misali gerçekte yapamayacakları şeyleri yapmanız yönünde fikir beyan ederler. En doğrusu bir avukatlık hizmeti almanız varsa bu konuda sendikanıza başvurmanız yoksa da bir sendikaya üye olmanız acizane size tavsiyem olacaktır.


blackdesert
Şef
23 Ekim 2024 21:43

Bilmukabele

tabibülhayvanat, 3 saat önce

Değerli hocam tavsiyemi ukalalık olarak algılamayın ama bu tarz durumlarda profesyonel yardım almanız daha doğru olur. Bu gibi platformlarda hem canınız sıkılır hem de muhatap olacağınız kişiler sanal karakterlere büründükleri için tabir caizse atışlar serbest misali gerçekte yapamayacakları şeyleri yapmanız yönünde fikir beyan ederler. En doğrusu bir avukatlık hizmeti almanız varsa bu konuda sendikanıza başvurmanız yoksa da bir sendikaya üye olmanız acizane size tavsiyem olacaktır.


egop0
Aday Memur
23 Ekim 2024 22:22
Bilmukabele
tabibülhayvanat, 3 saat önce

Değerli hocam tavsiyemi ukalalık olarak algılamayın ama bu tarz durumlarda profesyonel yardım almanız daha doğru olur. Bu gibi platformlarda hem canınız sıkılır hem de muhatap olacağınız kişiler sanal karakterlere büründükleri için tabir caizse atışlar serbest misali gerçekte yapamayacakları şeyleri yapmanız yönünde fikir beyan ederler. En doğrusu bir avukatlık hizmeti almanız varsa bu konuda sendikanıza başvurmanız yoksa da bir sendikaya üye olmanız acizane size tavsiyem olacaktır.


BilgiPaylaşan
23 Ekim 2024 22:25

Teşekkür ederim değerli hocam. Tavsiyeniz için minnettarım. Ancak küçük bir yerdeyiz ve cezam Salı günü geldi fakat bana çarşamba günü tebliğ edildi. 7 gün veriyorlar itiraz hakkı. Perşembe ve cuma dersim var, cumartesi ve pazar tatil. Pazartesi ancak bir yerlere gidip itiraz edebilirim. Sendika üyeliğim var, ancak sendika başkanımızın bu konuda çok bilgisi yok, o da araştıracak. Bu kısa süre içinde avukatla görüşme imkanım da ne yazık ki yok. Bu yüzden acil yardıma ihtiyacım olduğu için sordum.

tabibülhayvanat, 3 saat önce

Değerli hocam tavsiyemi ukalalık olarak algılamayın ama bu tarz durumlarda profesyonel yardım almanız daha doğru olur. Bu gibi platformlarda hem canınız sıkılır hem de muhatap olacağınız kişiler sanal karakterlere büründükleri için tabir caizse atışlar serbest misali gerçekte yapamayacakları şeyleri yapmanız yönünde fikir beyan ederler. En doğrusu bir avukatlık hizmeti almanız varsa bu konuda sendikanıza başvurmanız yoksa da bir sendikaya üye olmanız acizane size tavsiyem olacaktır.


Kagiş
Müsteşar
23 Ekim 2024 22:47

Hangi konuda bir uyarı cezası aldınız acaba!!?


BilgiPaylaşan
23 Ekim 2024 23:16

Yaz tatilinde açıköğretim sınav görevim vardı. Gün olarak yanlış değerlendirmişim, pazar günü zannedip cumartesi olan sınavı kaçırdım. O dönem tedavi görüyordum ve kafa karışıklığı oldu. Pazar günü okula gittiğimde sınavın bir gün önce olduğunu öğrendim. Kasıtlı bir ihmal yok, bilerek yapmadım. Hastane raporlarımı sundum ama sınav günü hafta sonuna denk geldiği için raporum yoktu, mazeretim kabul edilmedi. İlçe milli eğitim de benim gibi sadece bir yıl sınava girmeme cezası alacağımı düşündü. Ancak iki ay sonra valilik soruşturma açtı, ifademi aldılar ve ardından ilçe milli eğitime sevk ettiler.

Kagiş, 1 saat önce

Hangi konuda bir uyarı cezası aldınız acaba!!?


harveySpecterr
Aday Memur
23 Ekim 2024 23:51
karar tebliğ edildi mi nasıl itiraz vs yazar 7 günlük süreniz var disiplin kurulana yapmanız gerekiyor. il disiplin kuruluna gönderilmek üzere okulada verebilirsiniz direk disiplin kurulunada verebilirsiniz

harveySpecterr
Aday Memur
23 Ekim 2024 23:52
idarenin takdir yetkisi var bi alt ceza uygulaması yada uygulamadığında somut olarak sebep belirtmesi gerek idarenizle görüştünüz mü
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