Viennalife Yiğit Börüler

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
İçişleri Bakanlığı torba yasa Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret atamasıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerÜniversite borçlanmasıSgk prim ödeme gün sayısı neden düşer?Polsan'a üye olmak mantıklı mı?Kredi yapılandırma527 hakediş tarihiAtama yönetmeliği değiştirilmelidir
Sözlük
Son Haberler
24 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıklarıRisk alma Canped al! Canped emici külotta %25 indirim fırsatını kaçırma.Kurtulmuş: Terör, Türkiye topraklarında yer bulamayacak3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan bipolar hastasının öldürülmesinde 3 polise beraat istemiTeröristler taksiciyi şehit edip, bagaja koymuş
Editörün Seçimi
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi