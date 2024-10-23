Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Ekim 2024 21:03
Viennalife Yiğit Börüler

Viennalife şirketinin Yiğit Börüler isimli bireysel emeklilik sistemi tarzında dolara endeksli birikim sistemine kayıt olup memnun olan var mı? Bu sistem nedir detaylı bilgi verebilecek olan var mı?


eea33
Aday Memur
23 Ekim 2024 23:27
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