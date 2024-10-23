Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


23 Ekim 2024 21:55
unvan degisikligi sinav takvimi

Arkadaşlar ben ünide memurum. 10 kasımda ünvan değişikliği sınavı var. Sonuçlar 2 aralıkta açıklanacak. Ama ne hikmetse bu sınav takmini, yok itiraz süresi yok bilmem ne süresi vb vb vb diye uzattıkca uzatmışlar, daha 23 kasımda itiraz sonuçları yöke bildirilecekmişde falan filan. Keza daha yazılıdan sonra sözlü mülakat olacak. Daha onun açıklanmazı itirazı derken nerden baksanız bi sınavın tamamiyle bitip kadroyu almamız 7-8 ay sürecek. Daha önce görevde yükselme veya ünvan değ. Sınavına giren varmı süreç bu kadar uzun mu sürdü yada neden bu kadar uzun sürüyor ?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
23 Ekim 2024 22:13

üniversiteden üniversiteye değişiyor mesela istanbul üniversitesi sınav yaptı gsü sakarya istanbul üçü bir istanbulla sakarya sözlü sınavları bile bitirdi ama gsü daha sözlü sınav yapmadı bir ay sonra yaptı diyelim bide itirazı fasa fisosu var sınavı mayısmı haziranmı öyle bişeyte yaptılar 7 ay olacakki adamlar yeni kadrolarına atansın

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