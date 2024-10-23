Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Ekim 2024 22:24
il ici tayin

yeni illerarasi yapan personel hemsire ilici tayine basvurabilir mi


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Aday Memur
24 Ekim 2024 11:59

1 yıl fiilen çalışma şartı var

Toplam 1 mesaj

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