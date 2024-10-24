Sınav kagidina ögretmen ya da müdür imza atmalı mı?

Ortak sınavlarda zorunluluk. Diğeri ile ilgili net madde bilmiyorum.

Soruların aynı sınıf seviyesinde derse giren öğretmenler tarafından hazırlandığını ispat için iyi olur. Tek öğretmen hazırlasa bile (bunu çok tasvip etmiyorum) herhangi bir teftiş halinde imzalar yönetmeliğe uyulduğunu gösterir.

Koordinasyonda sıkıntı olmaması için idarenin imzalaması da anlaşılır.

Yalnız usule uygun olarak hazırladığınız sorulara müdahale ettirmeyiniz. İdarenin öyle bir hakkı yok.