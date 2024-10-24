Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi

Cevabı sorunuzun içerisinde vermişsiniz zaten. Biri "Asker ÖĞRETMENLİK" diğeri yedek SUBAYLIK. Birinde öğretmen olarak okullarda çalışıyorsun diğerinde subay olarak verilen askeri görevleri kışlada/birliklerde yapıyorsun. Mevzu Öğretmenlik Kariyer Basamağı olunca ÖĞRETMEN olarak yapılan işlerin süresi toplanıyor subay olarak yaptığın askeri işler sayılmıyor. SGK ödendiği için emeklilik işlerinde dikkate alınır ancak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlik hizmet süresine sayılmaz.

Özel okulda ücretli yapılan süreler demiş arkadaş cümleyi doğru yazalım. Özel okulda ücretli yapılan ÖĞRETMENLİK sayılıyor. Kısacası öğretmenlik adı altında yapılan işler öğretmenlik kariyer basamaklarına sayılıyor diğer adlar altında yapılanlar sayılmıyor.