Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ekim 2024 08:35
Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi

Askerlik süresinin sayilmamasi kabul edilemez. memurlar .net ana sayfadan haber yapabilirse çok Seviniriz .

Özel okulda veya ucretli yapılan sureler sayılacak.mebde kadrolu olmadan yapılan süreler mebde görev yapmış sayiliyor ama mebde iken askerlik gorevini yapmak için alınan zorunlu izinler sayilmiyor. Zorunlu alınan askerlik izninin görevden sayılarak 1gunle,1 ayla 1 yılla askerlikten dolayı erkek öğretmenlerin mağdur olmaması gerekir yönetmelikte yazılacak 1 cümleye bakar.Magdur arkadaşlar illerde sandıklarda bürokratlara vs gündeme getirsin destek lutfen


mikkaa
Şef
24 Ekim 2024 09:08

Yahu elini veren kolunu kurtaramıyor resmen. Fiilen çalışmadığın süreyi niye saysınlar. Prim yatmadığı için SGK bile borçlanmadığın sürece hizmetten saymıyorken kurum neden saysın. Zorunlu dediğin askerlik, MEB'e değil sana zorunlu. Senin askere gitmen lazım demez hiçbir kurum. Gitmeyebiliyorsan gitmeyeydin.


DenEimaiEgo
Şef
24 Ekim 2024 10:16

Acımasızca bir yorum olmuş, askerlik süresi zorunlu vatan hizmeti olarak geçiyor. Bu insanlar sahile şezlong atıp tatil yapmış değiller. Sana bağlı derken lap diye bedelli çıktı da mı gitmezlik ettiler. Şimdi bu adamlara yapılan muamele şu: "Sen iyilik ettin, cezası da şu."

mikkaa, 5 saat önce

Yahu elini veren kolunu kurtaramıyor resmen. Fiilen çalışmadığın süreyi niye saysınlar. Prim yatmadığı için SGK bile borçlanmadığın sürece hizmetten saymıyorken kurum neden saysın. Zorunlu dediğin askerlik, MEB'e değil sana zorunlu. Senin askere gitmen lazım demez hiçbir kurum. Gitmeyebiliyorsan gitmeyeydin.


sınnıf58
Şube Müdürü
24 Ekim 2024 10:30

Mikka denilen arkadaş ezbere konuşma üslubunu düzelt yoksa cevap yazma.

Asker öğretmenliği sayıp yedek subayligi saymamanin mantığını anlatirmisn emekliliğe sayıp görevden saymamanjn mantığını anlatirmisjn ucretli öğretmenliği ozel okul öğretmenliğin sayılıp yedek subayligin sayilmamasi mantığını anlat hocam prim yapmadığıni nerden uydurdurnuz MSB bakanliginda yedek subay olarak bende öğretmenlik yaptım sadec3 okulda değil mehmetciklere ee senin gibi uzmanlardan cevap bekliyoruz. Demekki bu yönetmelikleri hazırlayanlar da sizin kafanızda

mikkaa, 5 saat önce

Yahu elini veren kolunu kurtaramıyor resmen. Fiilen çalışmadığın süreyi niye saysınlar. Prim yatmadığı için SGK bile borçlanmadığın sürece hizmetten saymıyorken kurum neden saysın. Zorunlu dediğin askerlik, MEB'e değil sana zorunlu. Senin askere gitmen lazım demez hiçbir kurum. Gitmeyebiliyorsan gitmeyeydin.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
24 Ekim 2024 11:25

Cevabı sorunuzun içerisinde vermişsiniz zaten. Biri "Asker ÖĞRETMENLİK" diğeri yedek SUBAYLIK. Birinde öğretmen olarak okullarda çalışıyorsun diğerinde subay olarak verilen askeri görevleri kışlada/birliklerde yapıyorsun. Mevzu Öğretmenlik Kariyer Basamağı olunca ÖĞRETMEN olarak yapılan işlerin süresi toplanıyor subay olarak yaptığın askeri işler sayılmıyor. SGK ödendiği için emeklilik işlerinde dikkate alınır ancak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlik hizmet süresine sayılmaz.

Özel okulda ücretli yapılan süreler demiş arkadaş cümleyi doğru yazalım. Özel okulda ücretli yapılan ÖĞRETMENLİK sayılıyor. Kısacası öğretmenlik adı altında yapılan işler öğretmenlik kariyer basamaklarına sayılıyor diğer adlar altında yapılanlar sayılmıyor.

sınnıf58, 4 saat önce

Mikka denilen arkadaş ezbere konuşma üslubunu düzelt yoksa cevap yazma.

Asker öğretmenliği sayıp yedek subayligi saymamanin mantığını anlatirmisn emekliliğe sayıp görevden saymamanjn mantığını anlatirmisjn ucretli öğretmenliği ozel okul öğretmenliğin sayılıp yedek subayligin sayilmamasi mantığını anlat hocam prim yapmadığıni nerden uydurdurnuz MSB bakanliginda yedek subay olarak bende öğretmenlik yaptım sadec3 okulda değil mehmetciklere ee senin gibi uzmanlardan cevap bekliyoruz. Demekki bu yönetmelikleri hazırlayanlar da sizin kafanızda


mikkaa
Şef
24 Ekim 2024 11:51

alparslan... adlı üye size gereken açıklayıcı cevabı vermiş. Ezbere konuştuğumuz filan yok. Burada kurmanız gereken mantık; işveren, işi yapan ve yapılan işin türü. Üçü de varsa ve sayılmıyorsa haklısınız derdim.

sınnıf58, 4 saat önce

Mikka denilen arkadaş ezbere konuşma üslubunu düzelt yoksa cevap yazma.

Asker öğretmenliği sayıp yedek subayligi saymamanin mantığını anlatirmisn emekliliğe sayıp görevden saymamanjn mantığını anlatirmisjn ucretli öğretmenliği ozel okul öğretmenliğin sayılıp yedek subayligin sayilmamasi mantığını anlat hocam prim yapmadığıni nerden uydurdurnuz MSB bakanliginda yedek subay olarak bende öğretmenlik yaptım sadec3 okulda değil mehmetciklere ee senin gibi uzmanlardan cevap bekliyoruz. Demekki bu yönetmelikleri hazırlayanlar da sizin kafanızda


sınnıf58
Şube Müdürü
24 Ekim 2024 12:41

Sizin mantiginiza göre hizmet puanida vermemesi gerekiyor.gorevden saymıyorsa hizmet puanını neye gire veriyor hocam.

Arkadaş sgk saymiyor diyince örnek olarak söyledim zaten.

Madem kavramlara takılıyorsunuz asker öğretmenin görevi askerlik degilmi sizin gibi yazayım ASKER öğretmen askerlik görevi için maas alıyor diyip olayı basitleştireyim

mikkaa, 2 saat önce

alparslan... adlı üye size gereken açıklayıcı cevabı vermiş. Ezbere konuştuğumuz filan yok. Burada kurmanız gereken mantık; işveren, işi yapan ve yapılan işin türü. Üçü de varsa ve sayılmıyorsa haklısınız derdim.


sınnıf58
Şube Müdürü
24 Ekim 2024 12:48

Sgk konusunda ezbere konuşuyorsunuz dedim zaten yoksa herkes fikrini söyler saygı duyarız. Alparslan Arkadaş kendince güzel uslupta aciklmamis onun fikridir saygı duyarım gerekli eleştirileri yaparım oda bize yapar sonuç değişir değişmez ayrı konu fikirler önemli.gecmiste asker ogretmenlikte sayilmiyordu,izinleri hizmet ouani verilmiyordu vs hepsi düzeldi zamanla bizde bu işte düzelsin diye fikrimizi söylüyoruz yaklaşım uslubunuz hoş değil tepkim ona oldu yoksa sizin fikriniz oyla olabilir

Dediğim gibi hizmet puani veriyorsa görevden de sayması gerekiyor neye göre puan veriyor bana hersey yarım yamalak birinin aklına bisey geliuor ekliyor sonra biri geliuor çıkarıyor her kanun yeni mağdurlar olustuyor maalesef

mikkaa, 2 saat önce

alparslan... adlı üye size gereken açıklayıcı cevabı vermiş. Ezbere konuştuğumuz filan yok. Burada kurmanız gereken mantık; işveren, işi yapan ve yapılan işin türü. Üçü de varsa ve sayılmıyorsa haklısınız derdim.


mikkaa
Şef
24 Ekim 2024 12:55

"Basitleştireyim" deyip olayı zora sokuyorsun ama farkında değilsin. Asker öğretmen askerlik yapmıyor fiilen öğretmenlik yapıyor.

Daha da cevap vermeyeceğim arkadaşım sana. Yanlış anlama uzayıp gidecek gibi duruyor. Fikrimi belirttim uzatmaya gerek görmüyorum.

sınnıf58, 2 saat önce

Sizin mantiginiza göre hizmet puanida vermemesi gerekiyor.gorevden saymıyorsa hizmet puanını neye gire veriyor hocam.

Arkadaş sgk saymiyor diyince örnek olarak söyledim zaten.

Madem kavramlara takılıyorsunuz asker öğretmenin görevi askerlik degilmi sizin gibi yazayım ASKER öğretmen askerlik görevi için maas alıyor diyip olayı basitleştireyim

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