Uzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasi

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : "eskiyara"Pangaea
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