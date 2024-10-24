Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


24 Ekim 2024 09:06
28 Ekimde, 29 Ekim "Cumhuriyet Bayramı"nı kıtlayacaklar.

Allah aşkına (!)29 Ekim "Cumhutiyet Bayramı"28 Ekimde mi kutlanır (!)


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 09:09

Ayrıca 1 hafta tatil çok uzun bir süre.Eğitim 1 hafta aksayacak.Hadi en fazla 30 Ekimi tatil yapın, tamam.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 09:11

Hatadan dönülmelidir.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:13

Ak parti iktşdarı eski refah yol dönemine göre daha iyi.Bazı konularda aşırı serbest.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:19

Başörtüsü zorunluydu eskidrn imsm hatipte. Kız-erkrk dınıfları ayrıydı.Milli bayramlara çıkarmazlardı.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:21

Okul yönetimi çıkarmazdı ve idarede buna sessiz kalırdı.Neymiş efendim :Milli bsyramlsrda bsşörtüsü tribünlere takılıyotmuş,üstelik kızlar,erkekler yana yana bayram kutluyorlarmış.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:26

Eskiden 19 Mayıslsarda stadyumda askeri geçit töreni düzenlenirdi.Çok gurur vericiydi.Bundan rahatsız olanlar oldu.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:27

Şimdi ne deniyor :29Ekim Cumhuriyet Bayramını 28 Ekimde kutlayalım.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:28

Bir hafta tatil kamuya zarar.En çok 1.5 gün resmi tayil olmalı.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 10:31

Başlığı düzeltiyorum:"29 Ekim Cumhuriyet Bayramını",28 Ekimde kutlayacaklar.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:40

Ak parti yönetimi eski refah yol partisi yönetimine göre daha iyi.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:41

Eski refah yol döneminde ne dediler?


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:43

İmam hatiplerde zorla "başörtüsü takacaksınız ,"dediler.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:46

"Bizim Milli Bayramlarımız yok",sadece dini bsytamlarımız var,dediler.Kızlar erkeklerle yan yana yürümez dediler.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:50

Eski refah yol dönrminde imam hatiplerde "sizin başörtünüz stadyumun tribünlerine takıldı;"sizin milli bayramlarınız yok",sadece dini bayramlarınız var",dediler.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:51

Ak parti yönetimi eski refah yol hükümrtine göre çok daha özgürlükçü.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:52

Şimdi eğri otutup,doğru konuşscaksın".


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:54

Daha dikkayli olunmalıdır.29 Ekimde olsn bayram,28 Ekimde kutlanması doğru değil.


gazanya
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 11:57

Bir hafta tatil yerine 29 Ekim de farklı etkinlikler yapılanilir.Örneğin çiçek dağıtılması yada çikolata etkinlikleri falan.

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