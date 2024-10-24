Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ekim 2024 10:30
ekim ayı enflasyon tahmini

evet ay sonu geldi bu ay ki enflasyon beklentilerine alalım arkadaşlar ben 2,1 diyorum


murat_326
Şube Müdürü
24 Ekim 2024 11:31

Evdeki hesap çarşıyı tutmuyor boş ver hesap yapma krall


fatpın
Şef
24 Ekim 2024 11:44

peki reis

murat_326, 3 saat önce

Evdeki hesap çarşıyı tutmuyor boş ver hesap yapma krall

Toplam 2 mesaj

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