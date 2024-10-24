Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Ekim 2024 10:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Arkadaşlar İstanbul Büyükşehir belediyesi hakkında bilgi alabilir miyim?

1-İkramiye veriliyor mu?

2-Resmi tatiller var mı?

3-Tayin durumu ne zaman yapılıyor?(Engelli)

4-Ulaşım çalışanlara ücretsiz mi?(Engelli)

Bu sorulara engelliler için cevap verirseniz sevinirim.


mimarmuhendis
Şef
24 Ekim 2024 14:09

bayram ve yılbaşlarında ikramiye var, resmi tatil var, ulaşım ücretsiz (ücretsiz servis var), nakil durumu başkana bağlı

Toplam 1 mesaj

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