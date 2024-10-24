Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Ekim 2024 10:53
Dış Kaynaktan Subay Alımı

Merhaba Arkadaşlar

Dış Kaynaktan Subay Alımına Başvurdum. Kpss 66 Puan ile kazanma şansım varmı sizce ve puan durumu ne zaman açıklanır


Mert3806
Memur
24 Ekim 2024 11:36

66 ile geleceğini sanmıyorum astsubaylık olabilir

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