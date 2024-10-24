Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ekim 2024 11:22
2 ay üst üste hafta sonu pansiyon nöbeti gelmesi normal bir durum mu?

Merhaba. Ekim ayında pazar günü nöbet tuttum. Kasım ayına da cumartesi gününe nöbet yazmış pansiyon müdür yardımcısı. Belletmen sayımız az değil. 25 kişi falan. İki ay niye üst üste hafta sonu denk geliyor? Kasıtlı yapılan bir şey mi bu? Arayıp sordum. ?Aaa gözümden kaçmış? dedi dalga geçer gibi.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Ekim 2024 12:52

Bakanlıkla görüş. Yoksa bu sorunu cozemezsin


melindaaker
Aday Memur
24 Ekim 2024 13:05

Çok komiksiniz gerçekten.

SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Bakanlıkla görüş. Yoksa bu sorunu cozemezsin

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdürün borsa, sosyal medya ile ilgilenmesiİlçe milli eğitim müdüründen uyarı cezası aldım: yardım ve görüşlerinizAra tatil seminerleriBu da öğretmenUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiÖzel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir miÖğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Ara tatil seminerleri Online olsun.Müdüre mesajla, velinin öğretmene davranışları mobing sayılır mı? Bunun için öğretmen ne yapabilir?İdareci Rotasyonu

Sözlük

17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 bağdaş kurmak 2 bahar dizisi 2 doktorlara dayak atmak 4 günaydın sözlük 3 Çay nasıl içilir? 5 Issız adam değil,kızsız adam belirtileri 1 Zerengökçe 7 dayı 1 yazabilmek 4

Son Haberler

Üçüncü kişilerin uğradıkları zararın memura rücu edilmesi mümkün mü?Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in yargılanmasına başlandıHavalimanlarında turuncu alarm: Güvenlik artırılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan'dan ayrıldıPeyniri kurutup ABD'ye ihraç ediyor

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi