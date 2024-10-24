MEB maaşla ödüllendirme hk

20 yıllık memurum 3 başarı belgesi bir üst üstün başarı belgesi var ama her nedenle maaş ödülü verilmiyor buna kim karar veriyor tavsiyeleriniz nelerdir teşekkür ederim

20 yıllık memurum 3 başarı belgesi bir üst üstün başarı belgesi var ama her nedenle maaş ödülü verilmiyor buna kim karar veriyor tavsiyeleriniz nelerdir teşekkür ederim