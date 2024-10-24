Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ekim 2024 11:25
MEB maaşla ödüllendirme hk
20 yıllık memurum 3 başarı belgesi bir üst üstün başarı belgesi var ama her nedenle maaş ödülü verilmiyor buna kim karar veriyor tavsiyeleriniz nelerdir teşekkür ederim

yakamoz0682
Şef
24 Ekim 2024 11:29

COK BASİT BİR TANE KİTAP YAZMAN ÖDÜL İÇİN YETERLİDİR.YOKSA ÖĞRETMENLERDEN SANA SIRA GELMEZ.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Ekim 2024 11:52

Kurum müdürüne bir değerlendirme ekranı açılıyor. Kurumda kaç kişide üstün başarı belgesi varsa hepsinin adı değerlendirme listesinde çıkıyor.

İlk değerlendirme bölümü kolay; Personeli nasıl bilirsiniz sorularından oluşuyor.

İkinci kısım; personelin somut bir çalışması vs var mı kısmı. Bu kısım genelde herkeste boş. Belgeye dayalı kanıt isteniyor.

İlk kısmı tüm müdürler tam puan vererek doldurduğu ve kontenjanı çok çok aşan miktarda kişi mecburen teklif edildiği için ödül sırası herkese gelmiyor. Ya ekstra çalışması olanlar veya kıdemi yüksek olanlara öncelik veriliyor.

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