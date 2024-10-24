Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ekim 2024 11:56
Eş durumu atama ve boşanma

İki polis memuru evlendiğinde eş durumu yapmak üzere mazeret atamasında da mı çıkar ataması veya hemen Çıkar mı?

İkinci konu ise boşanma ile dilekçe veren mazeret ataması bekleyen varsa özelden yazabilir mi birsey danışmam gerek

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