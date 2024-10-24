Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Ekim 2024 13:02
Nakil harcırahı
tasarruf tedbirleri kapsamında nakil dilekcemde harcırah istemedigime dair dilekce yazdırdilar. nakil olduktan sonra harcırahi alma imkanı var mı acaba.

Muzaffer145314
Aday Memur
24 Ekim 2024 14:11

harcırah senin en doğal hakkın niye öyle bi dilekçe yazdın ki


Muzaffer145314
Aday Memur
24 Ekim 2024 14:12

Her gelen veya giden alıyor bunu senin hangi kurum?

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