KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Ekim 2024 13:09
Çocuk gelişimcisi atamaları hk.

Arkadaşlar sağlık bakanlığı Lisans Çg atamalarında en son kaçıncı sıraya kadar aldı, bilgisi olan yazabilir mi. Mesela 2022 de 80 alan branşta kaçıncıydı.

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