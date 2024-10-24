Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Ekim 2024 13:21
Tezin istatistik kısmında yardım almak etik mi?

Sayın hocalarım merhaba, bir konuda bilgi almak istiyorum. Tezimin istatistik kısmının analizinde bir istatikçiden yardım almak ücreti karşılığında analizi onla beraber yapmak sizce etik mi? Tez yazdırmaktan bahsetmiyorum. Veri analizi kısmından bahsediyorum. Çevremdeki çoğu hoca bunun normal bir durum olduğunu herkesin istatistik bilmediğini bu nedenle yardım alabileceğimi söylüyor sizin de fikirlerinize açığım.


orman05
Şube Müdürü
24 Ekim 2024 14:11
yardımdan kastınız yaptirmak mi
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