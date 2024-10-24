Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ekim 2024 14:17
Ceza ve kademe ilerlemesi

2007 pmyo mezunuyum 2017 temmuz ayında 3/1 i olmam gerekirken 18 aylık kıdem durdurma cezası aldım. Sonrasında 9 Ocak 2019 da kıdem durdurma cezası bitti ve ben bir önceki genelge dahilinde 3/1 ine düşmem gerekirken 19 Ocakta Tekrardan kıdem durdurma cezası aldım. Şunda hala 4/1 indeyim kazanmış olduğum hakkımı nasıl geri alabilirim.

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