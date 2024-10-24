Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Ekim 2024 14:39
Kasım 2024 Norm Fazlası Ataması

Hocalarım kasım ayında yapılacak norm fazlası atamaları ile ilgili bir bilgi duyuru veyahut açıklama var mı olmayacak mı acaba?

Teşekkürler.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Ekim 2024 15:23

norm çizelgeleri daha onaylanıp okullara gelmedi, Bu kadar aceleye gerek yok. Sonuçta atananlar şubat tatilinde ilişik kesecek.

Aralıkta yapılır, ocak sonu ilişik kesme olur.


Lecturer55
Aday Memur
24 Ekim 2024 18:19

Acele edildiğini nereden çıkardın acaba yukarıdaki cümleden müslüman

Sevdim-Seni, 4 saat önce

norm çizelgeleri daha onaylanıp okullara gelmedi, Bu kadar aceleye gerek yok. Sonuçta atananlar şubat tatilinde ilişik kesecek.

Aralıkta yapılır, ocak sonu ilişik kesme olur.


fen-25
Memur
24 Ekim 2024 18:25

kasım bası gibi duyuru gelir ama 2021de İstanbul mayıs ayında yaptı.

yani bir süresi de yok.

ilin kararı.

bana bakanlık böyle demişti,ilin kararıymış.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müdürün borsa, sosyal medya ile ilgilenmesiİlçe milli eğitim müdüründen uyarı cezası aldım: yardım ve görüşlerinizAra tatil seminerleriBu da öğretmenUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiÖzel Eğitim Öğretmenliği uzaktan okunabilir miÖğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Ara tatil seminerleri Online olsun.Müdüre mesajla, velinin öğretmene davranışları mobing sayılır mı? Bunun için öğretmen ne yapabilir?İdareci Rotasyonu

Sözlük

milliyetçiliği ayaklar altına almak 2 yahuda öpücüğü 1 kitap satın alma hastalığı 1 halka verir talkını kendi yutar salkımı 1 Savaş 1 kaset 1 Terfi alınca kendini gerçekten yükselmiş gibi hisseden memur kes 2 bağdaş kurmak 1 beşiktaş 1 Kadına göre adamlık tanımı 9

Son Haberler

Doğal gaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildiTFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararıEvlilik yıl dönümü çiçeğini almak isterken şehit olmuştu: Zahide Güçlü'ye vedaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesiTBMM'de TUSAŞ tezkeresi: Hain terör saldırısına ortak kınama

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi