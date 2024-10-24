Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ekim 2024 15:24
Fahri trafik müfettişliği

Herkese iyi günler trafik Fahri müfettişliği için evraklarımı trafik denetleme Şube müdürlüğüne bıraktım, oradaki arkadaş süreç ile alakalı bir şey söyleyemedi. başvuru yapıp başvurusu sonuçlanan ve ne kadar sürede sonuçlandığı hakkında bilgi verecek olan var mı ?


esesavax
Aday Memur
24 Ekim 2024 17:40

bnm 2 sene oldu hala gelmedı :))

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