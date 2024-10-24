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Editörler : oto-danisman-expert


24 Ekim 2024 16:44
Pegasus Uçak biletlerinde indirim yapılır

Merhaba arkadaşlar Pegasus ile uçmak isterseniz ve biletiniz 1700 Tl üzerindeyse %10-%30 arası indirim yaparım. Bu oran uçuşa/fiyata göre değişiyor. Forumda yaklaşık 20 yıllık üyeyim. Ucuz bilet almak isterseniz mesaj atabilir ya da Telegram ekleyebilirsiniz. Nickim 

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