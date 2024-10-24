KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Ekim 2024 16:53
İnfaz koruma ve katip alımları

Merhabalar, arkadaşlar ben 2024 ortaöğretim(P94) KPSS den 76.19 aldım ve klavye sertifikam var. 3 dakikada ortalama 150-160 doğru kelime yazıyorum. 2025 alımlarında nerelere başvurmam mantıklı olur sizce? Herkese iyi forumlar.

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