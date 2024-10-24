Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Ekim 2024 17:40
6/1 Tsk Firar sonuç ne olur?
6/1 yoluyla ydkya sevkedilip tskdan atılan memur olabilir mi? Lütfen bilgisi olan yanıtlayabilir mi?

Çok Yazılan Konular

uzman çavuşluktan memurluğa geçiş Hk.Dış Kaynaktan Subay Alımıyan ödeme Bedelli parasını ödeyip, Pomem kazanırsam geri alabilir miyim?

Sözlük

dayı 1 Savaş 1 bağdaş kurmak 1 ankaralı namık 3 ki zava 2 telefonu elinden düşürmemek 1 Gusto 1 13.Tc cumhurbaşkanı 4 kleopatra damarı 1 05.09.2024 sigaraya yeni zam gelmesi 2

Son Haberler

Doğal gaz patlaması yaşanan bina mühürlendi, 59 kişi tahliye edildiTFF'den maçlarda saygı duruşu ve siyah bant kararıEvlilik yıl dönümü çiçeğini almak isterken şehit olmuştu: Zahide Güçlü'ye vedaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesiTBMM'de TUSAŞ tezkeresi: Hain terör saldırısına ortak kınama

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi