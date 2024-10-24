Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Ekim 2024 18:40
Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklaması

Merkez bankası başkanı asgari ücrete yüzde 25 yapılması gerektiğini, bunun 2025 yılı enflasyon hedefi ile uyumlu olacağını açıklamış.

Burda yüzde 50 beklenti içinde olanlara güzel bir cevap olmuş bence.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
24 Ekim 2024 19:49

Bunu tahmin etmek için ekonomist olmaya gerek yok zaten. Asgari ücrete yapılacak maksimum zam oranı yüzde 30 olur.

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