Mehilsiz harcırahsız ilçe tayini hakkında

Olur da ikisi de hayır yazıyordu. Ben şimdi bu durumda günlük yol masrafı için ayrı bir yevmiye alabilir miyim. Yada başladıktan sonra mehili ve harcırahı alabilir miyim

Olur da ikisi de hayır yazıyordu. Ben şimdi bu durumda günlük yol masrafı için ayrı bir yevmiye alabilir miyim. Yada başladıktan sonra mehili ve harcırahı alabilir miyim