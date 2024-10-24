Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ekim 2024 19:02
Mehilsiz harcırahsız ilçe tayini hakkında

Arkadaşlar X şehrinde merkezde çalışıyordum. İlçeye tayin yaptılar, Harcırahda vermediler mehil de vermediler, sebeb ise evi taşımayacağım için. Başlama yaptım ilçede, günlük 40+40 km git gel yapıyorum. Ben bu yol paramı almak için nasıl bir resmi yol izlemeliyim


adalı-polis
Genel Müdür
24 Ekim 2024 20:27

Olur da harcırahsız yazsa dahi harcırah verilmesi ve ilişikte mehil verilmesi yasal zorunluluktur


Srkan112
Aday Memur
24 Ekim 2024 20:33
Olur da ikisi de hayır yazıyordu. Ben şimdi bu durumda günlük yol masrafı için ayrı bir yevmiye alabilir miyim. Yada başladıktan sonra mehili ve harcırahı alabilir miyim
adalı-polis, Dün

Olur da harcırahsız yazsa dahi harcırah verilmesi ve ilişikte mehil verilmesi yasal zorunluluktur


kaptan34m
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 20:56
kardeşim şimdi bende zamanında bir ilin ilçesinden merkez e tayin olmuştum meil izni ve harcırah, hesaplanmıştı seninde olmak zorunda kanuni hakkın bu

Srkan112
Aday Memur
24 Ekim 2024 20:57
Okmasınlazım doğru ama bunu vermediklerinde yasal olarak nasıl alayım. Vermeyenlere görevi kötüye kullanmaktan adli şikayet de bulunayım, ne yapmak lazım hukuk çerçevesinde
kaptan34m, Dün
kardeşim şimdi bende zamanında bir ilin ilçesinden merkez e tayin olmuştum meil izni ve harcırah, hesaplanmıştı seninde olmak zorunda kanuni hakkın bu

kaptan34m
Daire Başkanı
24 Ekim 2024 21:02
kardeşim senin tayin evrakın vardı demi ne yazıyodu harcırahsız mı diyordu atama kağıdında sen mutemetlere sordun mu onlar söylemesi lazım
Srkan112, Dün
Okmasınlazım doğru ama bunu vermediklerinde yasal olarak nasıl alayım. Vermeyenlere görevi kötüye kullanmaktan adli şikayet de bulunayım, ne yapmak lazım hukuk çerçevesinde

Srkan112
Aday Memur
24 Ekim 2024 21:14
Evet harcırahsız ve mehilsiz yazıyor. Diğer gün göreve başladım ilçe de. Mutemete sordum evinizi taşımadığınız için verilmedi denildi. Tamam harcırahı evi taşımayınca vermeyebilirsin ama 15+1 mehili vermesi lazım. Kanunen vermezsi lazım
kaptan34m, Dün
kardeşim senin tayin evrakın vardı demi ne yazıyodu harcırahsız mı diyordu atama kağıdında sen mutemetlere sordun mu onlar söylemesi lazım

iyilikiyidir01
Daire Başkanı
25 Ekim 2024 02:18
la kardes dıs ilce olarak mı geçiyor senin bu x ilindeki ilce .dıs ilce ise har türlü vermek zorunda ikisinide.sen çok mu safsın olayları mı yanlıs anlıyorsun tayinin cıktı mutemet sana dedi ki evi tasımıyırsun harcırah yok bunu nasıl kabullandin sen evini tasıyacak mısın diye soru mu olur yani :)sen ya yasadığın ilde merkezi ilceye tayinin cıktı yani ankarada da merkezi ilceler arası o kadar var simdi çoğu yerde buna harcırah almazsın misal diyorum sana .sen ev tası tasıma dıs ilceye tayin cıktı mı alırsın izni de paranı da .sen merkezi ilceden baska bir merkez ilçesine tayinin cıkmıs
Srkan112, Dün
Evet harcırahsız ve mehilsiz yazıyor. Diğer gün göreve başladım ilçe de. Mutemete sordum evinizi taşımadığınız için verilmedi denildi. Tamam harcırahı evi taşımayınca vermeyebilirsin ama 15+1 mehili vermesi lazım. Kanunen vermezsi lazım
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