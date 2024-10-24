Mehilsiz harcırahsız ilçeye tayin hakkında

Arkadaşlar X şehrinde merkezde çalışıyordum. İlçeye tayin yaptılar, Harcırahda vermediler mehil de vermediler, sebeb ise evi taşımayacağım için. Başlama yaptım ilçede, günlük 40+40 km git gel yapıyorum. Ben bu yol paramı almak için nasıl bir resmi yol izlemeliyim

Arkadaşlar X şehrinde merkezde çalışıyordum. İlçeye tayin yaptılar, Harcırahda vermediler mehil de vermediler, sebeb ise evi taşımayacağım için. Başlama yaptım ilçede, günlük 40+40 km git gel yapıyorum. Ben bu yol paramı almak için nasıl bir resmi yol izlemeliyim