Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Ekim 2024 19:02
Mehilsiz harcırahsız ilçeye tayin hakkında
Arkadaşlar X şehrinde merkezde çalışıyordum. İlçeye tayin yaptılar, Harcırahda vermediler mehil de vermediler, sebeb ise evi taşımayacağım için. Başlama yaptım ilçede, günlük 40+40 km git gel yapıyorum. Ben bu yol paramı almak için nasıl bir resmi yol izlemeliyim

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