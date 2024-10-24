Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Ekim 2024 20:43
Eş Durumu Tayini hk.

Arkadaşlar merhaba. Evleneceğim kişi ile farklı adliyelerde komisyona değil bakanlığa bağlı personel olarak görev yapıyoruz. Evlendikten sonra onun eş durumu tayini talep edip benim bulunduğum ildeki adliyede görev yapmayı planlıyoruz. böyle bir durumda bakanlığın kadro durumunu vs. gerekçe göstererek tayin talebine red verip onun görev yaptığı adliyede birleştirme yapması gibi bir durum söz konusu olabilir mi ? benzer bir durum yaşamış olan var mıdır acaba?

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