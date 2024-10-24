Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ekim 2024 20:44
Tek seferde 20 gün yıllık izin kullanabilir miyim?

sağlık bakanlığında hemşireyim. Tek seferde 20-30 gün izin kullanabiliyor muyum? Sorumlu hemşire veremeyeceğini söylüyor böyle bir yetkisi var mı


FdlCftcdl
Aday Memur
25 Ekim 2024 00:19

Var.


afilun
Memur
25 Ekim 2024 00:30

Resmi olarak amirin izni ile 60 gün bile kullanabilirsiniz.

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