Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Ekim 2024 23:31
Adalet

Kurumda Şöför Sekreterlikte. Hizmetlide arşivde çalıyor bu yanlış değil mi Tıbbi Sekreterler hep acilde çalışıyor ayrıca idare katında çalışan hemşirelerde var bu konuda ne düşünüyorsunuz

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