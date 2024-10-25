TOKİ ve diğer konut alımı

engelli memur TOKİ başvurusu yapabilir mi öncelikli deniyor ama uygulama yok gibi konut alımlarında engelli memur öncelik indirim oluyor mu engelli memur konut başvuru da asgeri ücret şartı var hane geliri olarak memur maaşı bunun üstünde evi olmayan insan nasıl başvuru yapacak bu konuda bilgisi olan yazabilir mi

engelli memur TOKİ başvurusu yapabilir mi öncelikli deniyor ama uygulama yok gibi konut alımlarında engelli memur öncelik indirim oluyor mu engelli memur konut başvuru da asgeri ücret şartı var hane geliri olarak memur maaşı bunun üstünde evi olmayan insan nasıl başvuru yapacak bu konuda bilgisi olan yazabilir mi