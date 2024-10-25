Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Ekim 2024 00:53
TOKİ ve diğer konut alımı
engelli memur TOKİ başvurusu yapabilir mi öncelikli deniyor ama uygulama yok gibi konut alımlarında engelli memur öncelik indirim oluyor mu engelli memur konut başvuru da asgeri ücret şartı var hane geliri olarak memur maaşı bunun üstünde evi olmayan insan nasıl başvuru yapacak bu konuda bilgisi olan yazabilir mi

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