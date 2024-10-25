Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ekim 2024 00:55
çevre şehircilik bakanlığı TOKİ ve diğer konut başvuru ve alımı
engelli memur TOKİ başvurusu yapabilir mi öncelikli deniyor ama uygulama yok gibi konut alımlarında engelli memur öncelik indirim oluyor mu engelli memur konut başvuru da asgeri ücret şartı var hane geliri olarak memur maaşı bunun üstünde evi olmayan insan nasıl başvuru yapacak bu konuda bilgisi olan yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıBelediye veri hazırlama Kadrosundan kaymakamlığa geçişTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??

Sözlük

devlet bahçeli 2 Alp Er Tunga Sagusu 3 mikroçip 1 Akşam çayı severler 1 söz adaletin değilse eşkiyanın,hırsızın,katilindir 1 ankaralı namık 3 Türk Siyasetinde Bugün Söylenenler 2 Migren kabusu 1 kleopatra damarı 1 aynen 2

Son Haberler

TBMM kararları Resmi Gazete'deİç Denetçi Belediye Müfettişi olarak atanabilir mi?25 Ekim 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandıBeşiktaş, Lyon deplasmanında zaferle dönüyorKadıköy'de kazanan çıkmadı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle